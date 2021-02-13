مجلس الأمن الدولي يدين هجومًا على بعثة حفظ السلام في مالي

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، بأشد العبارات، الهجوم الذي وقع في العاشر من فبراير قرب ديوتنزا ضد بعثة الأمم المتحدة في مالي مما أدى إلى مصرع أحد حفظة السلام وإصابة 27 آخرين بجراح. ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، في بيان صادر عنهم اليوم، الحكومة الانتقالية في مالي إلى التحقيق بشكل عاجل في الهجوم ضد البعثة المعروفة باسم مينوسما وتقديم الجناة إلى العدالة. وأكد الأعضاء، أن الهجمات التي تستهدف حفظة السلام قد تمثل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، معربين عن تعازيهم لأسرة جندي حفظ السلام، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين، مشددين في الوقت نفسه على أن التورط في التخطيط والتوجيه والدعم أو تنفيذ الهجمات ضد حفظة السلام يعد أساسا للإدراج على قائمة فرض العقوبات وفق قرارات المجلس.