هجوم مجهول على مطار أربيل في إقليم كردستان العراق

العراق اليوم الثلاثاء ، جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، يعلن عن ان "هجوما بطائرة مسيرة طال مطار أربيل الدولي". "غير معروف المصدر"

وأضافت المصادر أن صفارات الإنذار دوت من القنصلية الأميركية في أربيل. وتعرض مطار أربيل لهجمات عدة في الآونة الأخيرة من جماعات مسلحة موالية لإيران.