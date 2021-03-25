أعلن "التحالف العربي" الخميس، أنه دمر ثامن طائرة من دون طيار مفخخة، أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه مدن في المملكة العربية السعودية.

وقال "التحالف"، إنه دمر الطائرة الثامنة التي أطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى "وجود محاولات حوثية عدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها".