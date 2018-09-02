الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في تعز من سيطرة مليشيا الحوثي

حرر الجيش اليمني اليوم مناطق جديدة كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية ماوية جنوبي شرق محافظة تعز وسط اليمن.
وأكد مصدر عسكري وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن وحدات من الجيش الوطني اليمني شنت هجومًا عنيفًا على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية جنوب مديرية ماوية، وتمكنت من تحرير منطقتي المهانة والخرابة، مشيراً المصدر إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم في تلك المناطق بالفرار.
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ظهر أبطال فيلم الإثارة والفانتازيا "Suspiria" للمخرج الإيطالي لوكا جواديجنينو، المشارك بالمسابقة الرسمية، لجزيرة الليدو، في فاعليات الدورة الـ 75 لمهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تستمر فاعلياته حتى الـ 8 من الشهر الجاري، حيث خطفت النجمة الشهيرة داكوتا جونسون، الأنظار لإطلالتها الأنثوية الساحرة في أحدث إطلالةٍ لها في أثناء حضور جلسة تصويرية قبل العرض الأول لفيلمها الجديد في مهرجان البندقية السينمائي. وتألّقت الممثلة الأميركية، التي اشتهرت بدور "أنستازيا" في سلسلة أفلام "فيفتي شايدز" Fifty Shades، بفستان أبيض من الدانتيل بدون أكمام أعادنا إلى حقبة نجمات هوليوود سابقًا، واعتمدت إكسسوارات بسيطة مع نظارات شمسية أنيقة لتنهي إطلالتها بحذاء كريمي ذو كعب عال، ووضعت المكياج الجذاب الناعم، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على كتفيها وظهرها. وبدا النجوم المشاركين في الفيم في حالة معنوية كبيرة وتجمعوا معًا لالتقاط الصور بينما حرص كل منهم ارتداء الأزياء الملفتة
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