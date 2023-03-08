دبابات إسرائيلية تقصف موقعاً لحركة حماس بجنوب قطاع غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الأربعاء، إن دبابات إسرائيلية قصفت ما قال إنه موقع عسكري لحركة حماس في جنوب قطاع غزة.

وأضاف أدرعي أن تقارير وردت الأربعاء، بتفجير عبوة ناسفة بالقرب من قوة عسكرية في المنطقة الأمنية على حدود قطاع غزة "كانت تهم بنشاط عسكري غرب السياج الأمني"، وذكر أنه لم تقع إصابات.

وقال شهود عيان إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت النار وقذيفة باتجاه نقطة للرصد تابعة لحماس شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن شخصين أصيبا بجروح طفيفة إثر القصف المدفعي الإسرائيلي.