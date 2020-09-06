الخارجية الليبية تدين اعتداء مليشيات الوفاق على قافلة مساعدات أممية

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية، اليوم ، واقعة الاعتداء على قافلة المساعدات الطبية المرسلة من منظمة الصحة العالمية إلى مدينتي بنغازي وطبرق، من قبل مليشيات تابعة لحكومة الوفاق الموالية لتركيا وقالت الوزارة في بيان لها نشرته شبكة "إرم نيوز": "تابعنا ما تم نشره على الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن قيام مليشيات تابعة لحكومة الوفاق، باعتراض شحنة المساعدات الطبية التي كانت في طريقها إلى مدينتي بنغازي وطبرق والتي تقدر قيمتها بـ 22 ألف دولار، واحتجاز سائق الشاحنة التي تقل المساعدات في مكان بالقرب من مدينة الزاوية غرب ليبيا".