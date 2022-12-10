قتلى وجرحى مدنيين في قصف قوات كييف مطعما بمنظومة هيمارس
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قتلى وجرحى مدنيين في قصف قوات كييف مطعما بمنظومة "هيمارس"

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العرب اليوم - قتلى وجرحى مدنيين في قصف قوات كييف مطعما بمنظومة "هيمارس"

القوات المسلحة الأوكرانية
كييف_العرب اليوم

 أكد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت بمنظومة هيمارس الصاروخية، مطعما في ميليتوبول وسقط جراء ذلك قتلى وجرحى.

وأعلن روغوف ذلك اليوم السبت، وكتب في قناته على "تيلغرام": "نتيجة للاستهداف الصاروخي بمنظومة هيمارس على مطعم بريفال أخوتنيكا، سقط قتلى وجرحى من المدنيين."

وفي وقت سابق، أفاد روغوف، أن قوات نظام كييف المنتشرة على خط التماس في منطقة زابوروجيه تقوم بتحضيرات للتقدم جنوبا باتجاه ميليتوبول أو بيرديانسك.

ونقلت "تاس" قوله: "الوحدات التي تنضم للمشاركة في القتال، هي وحدات جاهزة ولديها خبرة قتالية، اكتسبتها في محاور خيرسون وكريفوي روج".

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قتلى وجرحى مدنيين في قصف قوات كييف مطعما بمنظومة هيمارس قتلى وجرحى مدنيين في قصف قوات كييف مطعما بمنظومة هيمارس



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