صربيا تعلن حالة الطوارئ لاحتواء تفشي كورونا

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، اليوم الأحد، فرض حالة الطوارئ في البلاد لوقف تفشي فيروس كورونا.

وقال فوسيتش، بعد اجتماع عقده مع كبار المسؤولين في الحكومة في بلجراد، إنه اتخذ هذا الإجراء بموجب الأطر القانونية التي تسمح له بإعلان حالة الطوارئ في ظل غياب البرلمان الذي حُل قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 26 أبريل/نيسان، كما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف فوسيتش في كلمة بثها التلفزيون "من هذه اللحظة نحن في حالة طوارئ"، مضيفا أن الحكومة ستتتخذ "أشد الإجراءات صرامة" بشكل عاجل.

وأعلنت السلطات الصحية في صربيا أن عدد حالات الإصابة بالفيروس حتى الآن بلغت 46 حالة، وأنها أجرت فحوصا على 283 شخصا. ولم تحدث أي حالات وفاة لكن مصابا حالته خطيرة.