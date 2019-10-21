مصدر أمني عراقي يؤكد قتلى وجرحى في هجوم لداعش استهدف حقلا نفطيا

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الاثنين، أن قوة أمنية تصدت لهجوم لعناصر "داعش" على حقل نفط علاس في محافظة صلاح الدين، مبينة أن ذلك أدى إلى سقوط خمسة قتلى وجرحى.

وقالت الخلية في بيان إن عناصر من عصابات "داعش" هاجمت نقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس بمحافظة صلاح الدين، كما انفجرت عبوة ناسفة على عجلة تابعة للقوات الأمنية هناك، ما أدى الى مقتل منتسبين اثنين.

وأضافت أن "القوة التي حاولت إخلاء القتيلين تعرضت لإطلاق نار مباشر، ما أدى الى جرح 3 منتسبين".

وأشارت إلى أنه "تم تعزيز القوة المتواجدة بقوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين والحشد الشعبي، لملاحقة العناصر المسلحة التي أقدمت على هذا العمل الإجرامي".

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق اليوم، بأن قوة أمنية تصدت لهجوم عناصر "داعش" على حقل علاس النفطي بصلاح الدين.

يأتي هذا الهجوم بعد تأكيد فرنسا الأسبوع الماضي أن التحالف الدولي عازم على منع ظهور داعش مرة أخرى.

وكان مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، أفاد بأن واشنطن تعتقد بوجود نحو 15 ألف عنصر من "داعش"، في سوريا والعراق.