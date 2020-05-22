الصين تسجّل 4 إصابات بكورونا

سجّلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا بينها حالتان وافدتان من الخارج، فيما لم تسجل أي وفيات بسبب الفيروس.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أن الحالات الجديدة بينها حالتان وافدتان من الخارج تم تسجيلهما في مقاطعة سيتشوان، في حين أن حالتي الإصابة المحليتين تم تسجيلهما في مقاطعة جيلين فيما تم الإبلاغ عن حالة واحدة مشتبه فيها وافدة من الخارج في شنجهاي.

ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 82971 حالة، بينما بقي عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن 6 أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات ليصل إجمالي المتعافين إلى 78255 شخصا، في حين ظل عدد الحالات الخطيرة عند 8 حالات.

وأشارت إلى أنه حتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1711 حالة وافدة من الخارج بينها 1668 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، فيما مايزال 4958 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مصابين تحت الملاحظة الطبية. كما تم أمس الإبلاغ عن 35 حالة جديدة بدون أعراض.