مقتل شخص وإصابة 11 عقب فرض حظر التجول في محافظة البصرة العراقية

قالت مصادر أمنية وطبية محلية، إن محتجاً قُتل وأصيب 11 في مظاهرات بالبصرة ثاني كبرى مدن العراق اليوم .

وقُتل 11 محتجاً وأصيب العشرات معظمهم في اشتباكات مع قوات الأمن منذ يوم الإثنين في البصرة.