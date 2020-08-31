ماكرون يمنح فيروز أرفع وسام فرنسي

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الاثنين، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل، إلى منزل السيدة فيروز في الرابية، برفقة السفير الفرنسي، برونو فوشيه، مستهلا زيارته الثانية للبنان في الذكرى المئوية الأولى لاعلان دولة لبنان، وكان اللقاء بعيدا من الإعلام، نزولا على رغبة العائلة وأشارت الوكالة إلى أن ماكرون منح السيدة فيروز وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا انشأه نابليون بونابرت عام 1802.