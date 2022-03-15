التحالف العربي يعلن تنفيذ 17 عملية استهدفت الحوثيين وآلياتهم في مأرب وصعدة

أعلن التحالف العربي في اليمن يوم الثلاثاء تنفيذ 17 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين بمحافظتي مأرب وصعدة وقال التحالف إن عمليات الاستهداف دمرت 13 آلية عسكرية وأضاف البيان أن خسائر بشرية لحقت بصفوف الحوثيين.