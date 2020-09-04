تسمم أكثر من 120 شخصا إثر استنشاقهم غاز الكلور في إيران

أصيب مائة وعشرون شخصا على الأقل بالتسمم جراء استنشاقهم غاز الكلور السام في قرية زنجيرة عليا التابعة لإقليم إيلام غربي إيران وذكرت وكالات أنباء إيرانية رسمية أن أسطوانة تحتوي على غاز الكلور السام انفجرت أثناء نقلها على متن شاحنة كانت تعبر من القرية، ما أدى إلى تسرب غاز الكلور في القرية وتسمم أكثر من مائة وعشرين شخصا، نقل أربعون منهم إلى المشافي وذكرت تقارير أن حالة عدد منهم حرجة.