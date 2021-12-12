السعودية تقرر خفض إنفاقها العسكري بـ10% في ميزانية 2022

قررت الحكومة السعودية خفض الإنفاق العسكري للمملكة في العام 2022 المالي بأكثر من 10% مقارنة مع ما كان عليه في 2021، حسب الميزانية التي تبناها الأحد مجلس الوزراء السعودي للبلاد.