انفجار عنيف يهز مطار عتق في شبوة شرقي اليمن بعد وصول قوة عسكرية تابعة للتحالف إلى المكان

هز انفجار عنيف مساء اليوم الثلاثاء مطار عتق، عاصمة محافظة شبوة شرقي اليمن، بحسب مصادر محلية وقالت مصادر إن انفجارا عنيفا وقع في مطار عتق بعد ساعات من وصول قوة عسكرية تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية إلى المطار وأفاد موقع "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله" الحوثية بورود "أنباء عن انفجار عنيف في مدينة عتق بمحافظة شبوة، لم تعرف أسبابه حتى اللحظة" يذكر أن القوات الحكومية دفعت خلال الساعات الماضية بقوات كبيرة إلى شبوة.