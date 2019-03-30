المئات يتظاهرون ضد بريكست عند الحدود الإيرلندية
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المئات يتظاهرون ضد بريكست عند الحدود الإيرلندية

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العرب اليوم - المئات يتظاهرون ضد بريكست عند الحدود الإيرلندية

الاتحاد الأوروبي
دبلن - العرب اليوم

تظاهر المئات عند الحدود الإيرلندية،السبت، ضد بريكست معربين عن خشيتهم من أن يهدد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اتفاق السلام الموقع بين إيرلندا الشمالية، المقاطعة التابعة لبريطانيا، وجمهورية إيرلندا.

وشاركت زعيمة "شين فين" ماري لو مكدونالد والزعيم السابق للحزب جيري آدامز في التظاهرة التي ضمت نحو 300 شخص تجمعوا عند جسر قرب بلدة نيوري الحدودية، فوق الطريق السريعة التي تربط عاصمة إيرلندا الشمالية بلفاست بالعاصمة الإيرلندية دبلن.

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المئات يتظاهرون ضد بريكست عند الحدود الإيرلندية المئات يتظاهرون ضد بريكست عند الحدود الإيرلندية



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المئات يتظاهرون ضد بريكست عند الحدود الإيرلندية المئات يتظاهرون ضد بريكست عند الحدود الإيرلندية



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