السعودية تعلن سنسعى مع الولايات المتحدة لمواجهة التطرف والإرهاب
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السعودية تعلن سنسعى مع الولايات المتحدة لمواجهة التطرف والإرهاب

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العرب اليوم - السعودية تعلن سنسعى مع الولايات المتحدة لمواجهة التطرف والإرهاب

السعودية
الرياض _ العرب اليوم

السعودية تعلن سنسعى مع الولايات المتحدة لمواجهة التطرف والإرهاب

 

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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السعودية تعلن سنسعى مع الولايات المتحدة لمواجهة التطرف والإرهاب السعودية تعلن سنسعى مع الولايات المتحدة لمواجهة التطرف والإرهاب



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