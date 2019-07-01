الرئاسة التونسية تنشر صورتين للرئيس السبسي قبل مغادرته المستشفى



نشرت الرئاسة التونسية بيانا، مساء يوم الاثنين، أكدت فيه رسميا أن الرئيس الباجي قايد السبسي، غادر المستشفى العسكري بتونس نحو مقر إقامته بقرطاج، بعد تلقيه العلاج اللازم وتعافيه.

وجاء في البيان أن الرئيس قدم خالص تقديره وامتنانه للفريق الطبي بالمستشفى العسكري، وشكر كل من سأل للاطمئنان على صحته.