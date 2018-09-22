الملك سلمان يأمر بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين فى محافظة الطائف

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين فى قضايا حقوقية وليست جنائية ممن ثبت إعسارهم فى محافظة الطائف وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن القرار جاء إثر زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمحافظة الطائف وبناءً على اقتراحه.