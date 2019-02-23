أمر ملكي بتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء يوم السبت، أمرا ملكيا بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

كما أصدر أمرا ملكيا ثانيا بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة بمرتبة وزير.

جدير بالذكر أن الأمير خالد بن سلمان كان يشغل منصب سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، قبل صدور الأمر الملكي يوم السبت 23 فبراير.