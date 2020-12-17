سفير السعودية لدى اليمن يعلن إتمام أهم بنود الشق العسكري لاتفاق الرياض

أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الخميس، عن إتمام أهم بنود "الشق العسكري لاتفاق الرياض بين الأطراف المتصارعة، وفقا لما نقله مراسل RT وقال السفير في تغريدة: "اكتملت الترتيبات العسكرية من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وها هم الأشقاء قائد قوات الحكومة الشرعية (ع/سند الرهوه) وقائد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي (ع/محمد جواس) في أبين في صورة للتاريخ بعد اكتمال فصل القوات ونقلها وبإشراف من أبطال فريق التنسيق والارتباط وقيادة التحالف في عدن".