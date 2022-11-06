انطلاق قمة المناخ الـ27 بشرم الشيخ المصرية

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي تستضيف بلاده مؤتمر الأطراف حول المناخ، أن الكوارث الطبيعية تحمل تحذيرا من أن النمط الذي سارت عليه البشرية لم يعد قابلا للاستدامة.

ولفت شكري إلى أن الوعد بتقديم مئة مليار دولار للدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية لم ينفذ. هذا وانطلق المؤتمر بمدينة شرم الشيخ المصرية بمشاركة نحو مئتي دولة.