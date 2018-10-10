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الجيش الليبيي يكشف كواليس التحقيق مع هشام عشماوي

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العرب اليوم - الجيش الليبيي يكشف كواليس التحقيق مع هشام عشماوي

الإرهابي هشام عشماوي
طرابلس - العرب اليوم

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، أن الإرهابي هشام عشماوي يوجد في سجن القوات المسلحة الليبية ويخضع للتحقيق؛ حيث إنه متورط بقتل مئات المدنيين وسيدفع ثمن جرائمه.

 

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الجيش الليبيي يكشف كواليس التحقيق مع هشام عشماوي الجيش الليبيي يكشف كواليس التحقيق مع هشام عشماوي



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الجيش الليبيي يكشف كواليس التحقيق مع هشام عشماوي الجيش الليبيي يكشف كواليس التحقيق مع هشام عشماوي



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