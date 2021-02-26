التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي في اليمن، الجمعة، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه السعودية.وقال التحالف إن "المليشيا الحوثية الإرهابية حاولت استهداف أحد الأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية"، مضيفاً أنه يتخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".