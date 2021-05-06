إرتقاء طفلين جراء إنفجار لغم من مخلفات الحرب بمنطقة كفر بطنا بريف دمشق

إستشهد طفلان اليوم جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بقرية افتريس منطقة كفر بطنا بالغوطة الشرقية بريف دمشق. وذكرت مصادر في قيادة شرطة الريف أن طفلين 10 سنوات و8 سنوات بينما كانا يلعبان بجوار أحد المنازل المهجورة انفجر لغم أرضي ما أدى إلى استشهادهما على الفور.

وفي السابع والعشرين من الشهر الماضي استشهد شقيقان 11 عاما و 4 سنوات بلغم أرضي بينما كانا يلعبان على طريق المكاسر في دوما.