رئيس حكومة لبنان يعلن إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا

أعلن رئيس حكومة تصريف الأأعمال بلبنان اليوم إطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا وبحسب خطة الحكومة، تخصص المرحلة الأولى من التلقيح للطاقم الطبى ومن هم فوق 75 عاماً. وفق فرانس برس.

وتلقى رئيس قسم العناية المركزة فى مستشفى رفيق الحريرى الحكومى فى بيروت، الطبيب محمود حسون، أول جرعة من لقاح فايزر-بايونتيك بعد يوم واحد من وصول أولى الشحنات التى ضمت 28500 جرعة من بلجيكا إلى لبنان.

وزار المستشفى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، للاطلاع على العملية، مشيداً بجهود الأطباء الذين تحملوا أعباءً وقدّموا حياتهم "لحماية الناس من هذا الوباء القاتل"، وقال فى حديث للصحافيين "اليوم ليس دورى الأولوية اليوم هى للقطاع الصحى الذى أدى واجباته وقدم تضحيات كبيرة لحماية الناس".

ومن المقرر أن يبدأ اليوم تطعيم الكوادر الطبية فى ثلاثة مستشفيات فى بيروت هى مستشفى رفيق الحريري، أبرز المؤسسات الحكومية المتخصصة باستقبال المصابين بكورونا، إضافة إلى مستشفى الجامعة الأميركية فى بيروت ومستشفى القديس جاورجيوس.

ووقّع لبنان الذى يقيم فيه أكثر من مليون سورى وفلسطيني، عقدا مع شركة فايزر لتأمين أكثر من مليونى جرعة لقاح تصل تدريجا خلال الأسابيع المقبلة.