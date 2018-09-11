الجيش التركي يواصل إرسال التعزيزات إلى الحدود مع سورية

واصل ​الجيش التركي​ إرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى الوحدات المنتشرة على طول الحدود مع ​سورية.

ووصلت الى ولاية كيليس جنوبي ​تركيا​ قافلة تعزيزات جديدة ضمت ​شاحنات​ محملة بالذخائر.

وأفادت معلومات ​صحفية​ بأن القافلة توجهت باتجاه الحدود السورية وسط ​تدابير أمنية​ مشددة.