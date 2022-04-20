إصابة ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في العراق
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إصابة ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في العراق

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العرب اليوم - إصابة ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في العراق

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بغداد - العرب اليوم

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأربعاء، عن إصابة ثلاثة من عناصرها بانفجار عبوة ناسفة وذكرت في بيان صحفي: "أصيب ثلاثة منتسبين في اللواء 47 عمليات الجزيرة بالحشد الشعبي إثر انفجار عبوة ناسفة في ناحية جرف الصخر بمحافظة بابل وسط العراق" وأضافت: "إطلاق نار كثيف أعقب انفجار العبوة من جهة الرويعية على آلية تابعة للواء" وتابعت: "ما زال أبطال اللواء يلاحقون فلول الجماعات الإرهابية بعد رصدهم".

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إصابة ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في العراق إصابة ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في العراق



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