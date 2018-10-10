إخلاء سبيل نجل محمد مرسي بكفالة مالية

قرر النائب العام، المستشار نبيل صادق، إخلاء سبيل عبدالله مرسي، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بكفالة 5 آلاف جنيه، في اتهامه بنشر بيانات وأخبار كاذبة.