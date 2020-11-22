الكويت تسترد رفات 7 شهداء من العراق
آخر تحديث GMT23:31:08
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الكويت تسترد رفات 7 شهداء من العراق

العرب اليوم -

العرب اليوم - الكويت تسترد رفات 7 شهداء من العراق

وزارة الخارجية الكويتية
الكويت - العرب اليوم

قال رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية الكويتية ربيع العدساني إنه تم تحديد مصير سبعة شهداء من الأسرى والمفقودين وذلك بالاستعراف على هوياتهم من خلال عملية الاستعراف بالتحليل الجيني للبصمة الوراثية الذي قامت به الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية في الكويت وذلك بعد جلب رفاتهم من العراق. 

 

والشهداء هم: 
1-الشهيد مشعل إبراهيم يوسف الخليفي.
2-الشهيد برجس عشوي بلال الخالدي.
3-الشهيد سالم راشد سالم الدوسري.
4-الشهيد وليد إبراهيم عبدالله الجيران.
5-الشهيد منذر نعمان عبدالرزاق السيف.
6-الشهيد حسين علي عبدالله القبندي.
7-الشهيد خالد فراج محمد الدوسري.

وأضاف العدساني في تصريح صحفي اليوم الأحد أن هؤلاء الأسرى كانوا قد اعتقلوا أثناء الغزو العراقي الغاشم على الكويت عام 1990 مشيرا إلى أن الجهود المكثفة خلال الفترة الماضية أدت إلى التوصل إلى معلومات تتعلق بموقعي دفن في العراق.وأوضح انه تم تقديم هذه المعلومات إلى اللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عن اللجنة الثلاثية التي قررت فحص الموقعين من جانب الفريق الفني العراقي بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر حيث تم العثور على رفات هؤلاء الأسرى ومن ثم اتخاذ إجراءات الفحص الجيني في كل من العراق والكويت للاستعراف على هوياتهم واسفرت النتائج عن تحديد شخصيات هؤلاء الأسرى.

وبين أن وزارة الخارجية قامت بإبلاغ ذوي هؤلاء الأسرى والمفقودين فور انتهاء عملية الفحص الجيني بكافة المعلومات ذات الصلة بنتائج الاستعراف والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن حتى انتهاء عملية الاستعراف مؤكدا حرص الوزارة على إبلاغهم عن أية معلومات أو بيانات تتوفر بشأن أسراهم باعتبار أن ذلك حقا إنسانيا وقانونيا لهم.ونوه العدساني "ببطولات هؤلاء الأسرى والمفقودين الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الكويت وضربوا مثالا رائعا في الوطنية والفداء وسجلوا أسماءهم في سجل الشرف والبطولة بعد أن واجهوا الموت بكل شجاعة وبسالة من أجل الكويت والكويتيين" متضرعا إلى الباري عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

ووجه الشكر والتقدير للادارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية للجهود الكبيرة التي تبذلها والتي تسهم مساهمة فعالة في تحديد مصير أسرى الكويت من خلال عمليات الاستعراف على الرفات التي يتم جلبها من العراق برغم الصعوبات التي تواجه هذه الإدارة أمام حالة أي رفات في ظل مرور هذه السنوات الطويلة على عمليات الدفن.وأشاد بتصميم هذه الإدارة على الكشف عن مصير كل أسير مهما كانت الجهود والإمكانيات التي يحتاجها هذا العمل الإنساني والوطني مؤكدا استمرار عمليات الاستعراف على الرفات التي سبق جلبها من العراق والإعلان عن هوية من يتم الاستعراف على رفاته.

وتوجه بالشكر للسلطات العراقية ولأعضاء اللجنتين الثلاثية والفنية الفرعية وإلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لجهودهم المبذولة من خلال اعمال اللجنة الثلاثية والفنية الفرعية التي ساهمت في تحديد مصير هؤلاء الأسرى.وأعرب العدساني عن أمله في انتهاء هذه المأساة الإنسانية مؤكدا استمرار دولة الكويت في جهودها من أجل تحديد مصير جميع الأسرى الكويتيين ورعايا الدول الأخرى.

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الكويت تسترد رفات 7 شهداء من العراق الكويت تسترد رفات 7 شهداء من العراق



أخبار ذات صلة

GMT 18:56 2020 الأحد ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

بايدن يعلن أعضاء حكومته في هذا الموعد
العرب اليوم - بايدن يعلن أعضاء حكومته في هذا الموعد

GMT 18:52 2020 الأحد ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

إصابة وزير شئون مجلس الوزراء السوداني بفيروس كورونا
العرب اليوم - إصابة وزير شئون مجلس الوزراء السوداني بفيروس كورونا

GMT 18:35 2020 الأحد ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

أديس أبابا تمنح مسلحي تيغراي مهلة 72 ساعة للاستسلام
العرب اليوم - أديس أبابا تمنح مسلحي تيغراي مهلة 72 ساعة للاستسلام

GMT 17:18 2020 الأحد ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

الأمير محمد بن سلمان يؤكد "نريد توزيعا عادلا للقاحات كورونا وتسهيل سبل وصولها للمعنيين"
العرب اليوم - الأمير محمد بن سلمان يؤكد "نريد توزيعا عادلا للقاحات كورونا وتسهيل سبل وصولها للمعنيين"

GMT 16:50 2020 الأحد ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

الأمير محمد بن سلمان يعلن السعى للحد من انبعاثات الكربون بما يحمي كوكب الأرض
العرب اليوم - الأمير محمد بن سلمان يعلن السعى للحد من انبعاثات الكربون بما يحمي كوكب الأرض

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تختار أسلوب فاخر وراقي حتى تُبرز أناقتها وسحرها

تعرفي على إطلالات ليلى إسكندر في تنسيق فساتينها

القاهره_العرب اليوم

تختار ليلى إسكندر الفساتين المطرزة بأسلوب فاخر وراقي لكي تبرز أناقتها وسحرها من خلالها، خصوصاً أنها تتمتع بجسم ممشوق ورفيع وتليق به هذه القصات الجميلة. لذا تعرفي أكثر الى أسلوب ليلى إسكندر في اختيار فساتينها وكيف يمكن أن تنسيقها بنفس الأسلوب لكي تكوني متميزة دائماً في اطلالتك في مناسباتك الخاصة. تصاميم مثالية مثيرة (فساتين بأسلوب دقيق) لا تعمد ليلى إسكندر الى ارتداء الفساتين الكلاسيكية العادية، بل تتوجه نحو التصاميم ذات التفاصيل العديدة التي تبرز الجسم بشكل أنثوي جميل كما تعكس فخامةً لا مثيل لها من خلال التطريزات والزخرفات التي تحتويها والتي تنم عن حرفية عالية في التصميم ودقة في التفاصيل، فهذه التصاميم تأتي متنوعة في الشكل والتصميم، فمنها ما يأتي بطابع ملوكي ومنها ما يأتي بقصة ضيقة ومنها بأسلوب الـ A وغيرها من الأشكال الم...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:33 2020 الأحد ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

فساتين تساهم في إطالة القامة القصيرة على طريقة نانسي عجرم
العرب اليوم - فساتين تساهم في إطالة القامة القصيرة على طريقة نانسي عجرم

GMT 00:24 2020 الأحد ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

"فقاعة السفر" فكّرة من شركات الطيران لمواجهة الخسائر
العرب اليوم - "فقاعة السفر" فكّرة من شركات الطيران لمواجهة الخسائر

GMT 06:13 2020 الأحد ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

نصائح الخبراء لديكورات فلل داخلية مودرن ومراعاة توظيف عاملي الفخامة والبساطة
العرب اليوم - نصائح الخبراء لديكورات فلل داخلية مودرن ومراعاة توظيف عاملي الفخامة والبساطة

GMT 21:22 2020 الأحد ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

بشار الأسد يسمى فيصل المقداد وزيرا للخارجية وبشار الجعفري نائبا له
العرب اليوم - بشار الأسد يسمى فيصل المقداد وزيرا للخارجية وبشار الجعفري نائبا له

GMT 02:24 2020 الأحد ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

صحافي هولندي يخترق اجتماع سرى للاتحاد الأوروبي عبر "زووم"
العرب اليوم - صحافي هولندي يخترق اجتماع سرى للاتحاد الأوروبي عبر "زووم"

GMT 03:09 2020 السبت ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار تنسيق السكارف الصوف بطرق جريئة لإطلالات شتاء 2021
العرب اليوم - أفكار تنسيق السكارف الصوف بطرق جريئة لإطلالات شتاء 2021

GMT 00:45 2020 السبت ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

مطار "هيثرو" الأضخم في أوروبا مُهدد بالتوقف عن العمل
العرب اليوم - مطار "هيثرو" الأضخم في أوروبا مُهدد بالتوقف عن العمل

GMT 03:19 2020 السبت ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار مبتكرة لتحويل الشقق الصغيرة إلى مساحة مريحة وجذابة
العرب اليوم - أفكار مبتكرة لتحويل الشقق الصغيرة إلى مساحة مريحة وجذابة

GMT 23:48 2020 السبت ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

توجيه بإعادة العمل القنصلي في سفارة البحرين لدى اليمن
العرب اليوم - توجيه بإعادة العمل القنصلي في سفارة البحرين لدى اليمن

GMT 03:46 2020 السبت ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

إعادة تدوير الضيوف بين البرامج تسبب الملل للجمهور
العرب اليوم - إعادة تدوير الضيوف بين البرامج تسبب الملل للجمهور

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:18 2018 الجمعة ,16 آذار/ مارس

تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة
العرب اليوم - تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة

GMT 03:43 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

فولكس فاغن تكشف عن موعد طرح طراز جديد من السيارات الكهربائية
العرب اليوم - فولكس فاغن تكشف عن موعد طرح طراز جديد من السيارات الكهربائية

GMT 08:22 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

نصائح لإزالة "الأوساخ الشتوية" من السيارة دون تعرُّضها للصّدأ
العرب اليوم - نصائح لإزالة "الأوساخ الشتوية" من السيارة دون تعرُّضها للصّدأ

GMT 03:02 2020 الأربعاء ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرفي على أفضل أماكن التسوق في جزيرة "سنتوسا" 2020
العرب اليوم - تعرفي على أفضل أماكن التسوق في جزيرة "سنتوسا" 2020

GMT 18:14 2020 الأربعاء ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

رائدا الفضاء الروسيان يخرجان إلى الفضاء المكشوف وفق الجدول الزمني
العرب اليوم - رائدا الفضاء الروسيان يخرجان إلى الفضاء المكشوف وفق الجدول الزمني

GMT 19:18 2020 الأربعاء ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

روبوت يفرض وضع الكمامة والتباعد في اليابان
العرب اليوم - روبوت يفرض وضع الكمامة والتباعد في اليابان

GMT 12:48 2020 الأربعاء ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

"أرامكو" تمنح 9 شركات اتفاقيات طويلة الأجل لتطوير مشاريع نفط
العرب اليوم - "أرامكو" تمنح 9 شركات اتفاقيات طويلة الأجل لتطوير مشاريع نفط

GMT 16:47 2020 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

العثور على سفينة ومعبد وقاعة احتفالات للفايكينغ
العرب اليوم - العثور على سفينة ومعبد وقاعة احتفالات للفايكينغ

GMT 19:52 2020 الثلاثاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

دافعت شركة "غوغل" الأمريكية عن عيب تقني خطير ظهر في أحدث هواتفها "بيكسل 5"
العرب اليوم - دافعت شركة "غوغل" الأمريكية عن عيب تقني خطير ظهر في أحدث هواتفها "بيكسل 5"

GMT 08:02 2020 الأربعاء ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

القصة الكاملة لـ طفلة الحشيش في أستراليا
العرب اليوم - القصة الكاملة لـ طفلة الحشيش في أستراليا

GMT 18:57 2020 الثلاثاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

سيارة Malibu في السنوات الماضية كأشهر منافس لمركبات Mazda 6
العرب اليوم - سيارة Malibu في السنوات الماضية كأشهر منافس لمركبات Mazda 6

GMT 05:32 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الثور السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الثور السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 18:56 2020 الثلاثاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

EcoSport من بين أشهر سيارات الكروس أوفر الصغيرة في العالم
العرب اليوم - EcoSport من بين أشهر سيارات الكروس أوفر الصغيرة في العالم

GMT 17:15 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "
العرب اليوم - الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "

GMT 03:17 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الجدي 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الجدي 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 04:41 2020 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

تحديد طول الشق الذي يتسرب منه الهواء في المحطة الفضائية الدولية
العرب اليوم - تحديد طول الشق الذي يتسرب منه الهواء في المحطة الفضائية الدولية

GMT 09:58 2016 الجمعة ,08 تموز / يوليو

فتيات عراقيات يحكين تجاربهن مع أسطورة "غشاء البكارة الصيني"
العرب اليوم - فتيات عراقيات يحكين تجاربهن مع أسطورة "غشاء البكارة الصيني"

GMT 05:51 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الأسد 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الأسد 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 05:31 2020 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

ناسا توقع عقدا لإطلاق مركبتي شحن نحو المحطة الفضائية الدولية
العرب اليوم - ناسا توقع عقدا لإطلاق مركبتي شحن نحو المحطة الفضائية الدولية

GMT 17:23 2013 الأربعاء ,15 أيار / مايو

ورزازات عاصمة السينما وهوليود المغرب
العرب اليوم - ورزازات عاصمة السينما وهوليود المغرب

GMT 18:19 2020 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

السعودية تمتلك مقومات التحول الاقتصادي في كافة المجالات
العرب اليوم - السعودية تمتلك مقومات التحول الاقتصادي في كافة المجالات

GMT 18:20 2018 الأربعاء ,21 آذار/ مارس

تعرّف على وصايا النبي للتخلص من السحر بشكل نهائي
العرب اليوم - تعرّف على وصايا النبي للتخلص من السحر بشكل نهائي

GMT 23:16 2020 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

رئيس شركة فيسبوك يقول إن بايدن هو الرئيس المقبل
العرب اليوم - رئيس شركة فيسبوك يقول إن بايدن هو الرئيس المقبل

GMT 07:06 2019 الإثنين ,18 شباط / فبراير

سيارة مرسيدس GLE-Class لعام 2020 متعة قيادة مختلفة كليًا
العرب اليوم - سيارة مرسيدس GLE-Class لعام 2020 متعة قيادة مختلفة كليًا

GMT 01:21 2016 السبت ,20 آب / أغسطس

الكشف عن سبعة حلول سحرية لحياة جنسية مثالية بعد الولادة
العرب اليوم - الكشف عن سبعة حلول سحرية لحياة جنسية مثالية بعد الولادة

GMT 11:49 2020 الثلاثاء ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على العقوبة القانونية لمصور "طفلة تشرب حشيش" في مصر
العرب اليوم - تعرف على العقوبة القانونية لمصور "طفلة تشرب حشيش" في مصر

GMT 19:35 2020 الثلاثاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

رحلة تاريخية افتراضيا مع رواد الفضاء
العرب اليوم - رحلة تاريخية افتراضيا مع رواد الفضاء

GMT 17:51 2019 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

طريقة رائعة لعرض شاشتك البلازما بطريقة تناسب ديكور المنزل
العرب اليوم - طريقة رائعة لعرض شاشتك البلازما بطريقة تناسب ديكور المنزل

GMT 16:37 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبر

رد غير مباشر من"هنا شيحة" على خبر زواجها
العرب اليوم - رد غير مباشر من"هنا شيحة" على خبر زواجها

GMT 03:42 2015 السبت ,26 كانون الأول / ديسمبر

تضرر قلعة بصرى الشام الأثرية بالقصف في سورية
العرب اليوم - تضرر قلعة بصرى الشام الأثرية بالقصف في سورية

GMT 02:47 2020 الإثنين ,19 تشرين الأول / أكتوبر

سمية الخشاب تخطف الأنظار بفستان أسود جذاب
العرب اليوم - سمية الخشاب تخطف الأنظار بفستان أسود جذاب

GMT 21:01 2014 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

"العين السخنة" مصيف صيف شتاء في مصر
العرب اليوم - "العين السخنة" مصيف صيف شتاء في مصر

GMT 04:35 2014 الأحد ,07 أيلول / سبتمبر

طالبات إدارة الأعمال يطالبن جامعة تبوك بتغيير مبنى القسم
العرب اليوم - طالبات إدارة الأعمال يطالبن جامعة تبوك بتغيير مبنى القسم

GMT 17:15 2018 الأربعاء ,04 تموز / يوليو

بولييه مدير إدارة السباقات ضحية عملية إعادة بناء فريق مكلارين
العرب اليوم - بولييه مدير إدارة السباقات ضحية عملية إعادة بناء فريق مكلارين

GMT 17:02 2018 الأحد ,06 أيار / مايو

كيف تنال على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم
العرب اليوم - كيف تنال على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab