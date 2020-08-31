إسرائيل دعت وفدا من الإمارات العربية المتحدة لزيارتها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، إن إسرائيل دعت وفدا من الإمارات العربية المتحدة لزيارة إسرائيل "حيث يقام له استقبال رسمي أيضًا" عقب وصول الوفدين الإسرائيلي والأمريكي إلى أبوظبي وأضاف نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إنه سيتم الاعتراف بإسرائيل ذات يوم وستصنع السلام مع بقية دول الشرق الأوسط، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" في موقعها الإلكتروني.