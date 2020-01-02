الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجزائرية

عقد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الجزائرية، بلعيد محند أوسعيد، مساء الخميس، مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله عن تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة.

وحافظ وزراء الخارجية والداخلية والعدل على مناصبهم في حكومة عبد العزيز جراد، الجديدة.

-وزير الخارجية: صبري بوقادوم

-وزير العدل: بلقاسم زغماتي

- وزير الداخلية والجماعات المحلية: كمال بلجود

- وزير المالية: عبد الرحمان راوية

- وزير الطاقة: محمد رقاب

- وزير المجاهدين: الطيب زيتوني

- وزير الشؤون الدينية والأوقاف: يوسف بلمهدي

- وزير التربية: محمد أوجاود

- وزير التعليم العالي: سيف الدين شيتور

- وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال: إبراهيم بونزار

- وزير التضامن والأسرة وقضايا المرأة: كوثر كريكو

- وزير الصناعة والمناجم: فرحات آيت علي

- وزير الفلاحة: شريف عماري

- وزير السكن: كمال ناصري

- وزير التجارة: كمال رزيق

-وزير الاتصال: عمار بلحيمر

- وزير الصحة: عبد الرحمان بن بوزيد

- وزير المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة: ياسين جريدان

- وزير السياحة: حسان مرموري

- وزير الصيد البحري: سيد أحمد فروخي

- وزير الأشغال العمومية والنقل: فاروق شيالي

- وزير الصحة: أحمد عاشق

- وزير العلاقات مع البرلمان: بسمة عزوار

- وزير التعليم العالي والبحث العلمي: شمس الدين شيتور

- وزير الشباب والرياضة: سيد علي خالدي

- وزير الثقافة: مليكو بن دودة

- وزير التكوين والتعليم المهنيين: هيام فريحة

- الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات: بشير مصيطفى

- الوزير المنتدب المكلف بالصناعات الصيدلانية: عبد الرحمان لطفي

وأفاد بأن حكومة الرئيس عبد المجيد تبون الأولى مكونة من 39 حقيبة، من منهم خمس نساء. وقالت قناة "النهار" الجزائرية إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أكد أن أعضاء الحكومة الجديدة سيستلمون مهامهم بداية الأسبوع القادم. وأضافت أن الحكومة الجديدة ستقوم بإعداد مخطط عملها لعرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان في غضون أسابيع.