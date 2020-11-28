المعارضة تجر أردوغان إلى المحاكمة بعد بيع بورصة إسطنبول لقطر

تعتزم المعارضة التركية تقديم شكوى جنائية ضد نظام الرئيس رجب أردوغان، بعد صفقة مشبوهة فرط خلالها في بورصة إسطنبول لصالح قطر وحسب صحيفة "سوزجو" التركية، فإن المحامي دوغان أركان، سكرتير حزب التحرير الشعبي المعارض، أكد أنه سيتقدم بشكوى "جنائية" ضد عملية البيع، قائلا إن الصفقة "مخالفة للدستور" وأضاف أركان: "وفقًا لقانون إنشاء صندوق الثروة السيادي الذي تديره الرئاسة؛ يخضع القانون للرقابة من قبل منظمات مستقلة" وأوضح: "الرئيس يتجاهل مرة أخرى الأشخاص المخولين بمهمة الرقابة تلك.. لذلك انعدمت الرقابة ولم يعد هناك سوى رقابة صورية متروكة لأردوغان وحده".