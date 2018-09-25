السيسي يؤكد ان مصر ترعى حقوق الإنسان في أشمل معانيها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه «نسعى لتنفيذ مبادرة مصر لمكافحة الإرهاب، والمكافحة تعتمد على عدة جوانب سياسية وأيديولوجية»، مؤكدًا أنه لابد من بناء استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب والتعامل مع مموليه وداعميه.
وأضاف السيسي، خلال كلمته أمام الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن مصر أطلقت العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب نهائيا ودحره، مؤكدًا أنه لا مصداقية للأمم المتحدة في ظل الاحتلال والجوع والفقر وغياب حقوق الإنسان.
وذكر أن «مصر ترعى حقوق الإنسان في أشمل معانيها والمرأة تشغل 25 % من الحكومة و15% من البرلمان، والشباب يتولون مناصب حكومية»، مؤكدًا أن «مصر عازمة على الاستمرار في تمكين المرأة والشباب والاهتمام بالعلوم و التكنولوجيا».
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ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا. لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة
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