الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون حله في القراءة الأولى

أفادت مراسلتنا في القدس، بأن الكنيست الإسرائيلي أقر مشروع قانون حل الكنيست الإسرائيلي الـ22 بالقراءة الأولى، في خطة تمهد لإجراء انتخابات عامة للمرة الثالثة في مارس المقبل.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون، وقانون تقديم انتخابات الكنيست لتاريخ 2 مارس المقبل، وسط ترجيحات بأن تستمر المناقشات حول مشروعي القانونين إلى ما بعد منتصف الليلة، قبل المصادقة النهائية عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وكان الكنيست صادق في وقت سابق اليوم الأربعاء بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يحل بموجبه نفسه، وآخر ينص على التوجه إلى انتخابات جديدة في الثاني من مارس المقبل، في الوقت الذي شارفت المهلة التي منحت للكنيست لتكليف أحد أعضائه بتشكيل الحكومة، بعد فشل كل من زعيم الليكود بنيامين نتنياهو، ورئيس قائمة "كاحول لافان" بيني غانتس بهذه المهمة، وفقا لموقع "عرب 48".