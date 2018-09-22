السلطات المصرية تفرج عن إسرائيلي اعتقلته بعد اجتيازه الحدود

أفرجت السلطات المصرية ، يوم السبت، عن مواطن إسرائيلي اعتقلته بعد عبوره لمعبر طابا الحدودي بين مصر وإسرائيل، وبحوزته ذخيرة.

وصرحت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه اعتقل "بعد أن عثرت السلطات المصرية على مشط للذخيرة داخل سيارته وهو في طريقه إلى المنتجعات السياحية في مدينة طابا"، وأنه "تم الإفراج عنه بعد احتجاز دام لثلاثين ساعة وبعد تدخل وزارة الخارجية في القدس الغربية والسفارة الإسرائيلية في القاهرة"​​​.