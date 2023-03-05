إسرائيل تُغلق المعابر الحدودية مع الضفة الغربية وغزة من حتى الأربعاء

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، غلق المعابر الحدودية مع الضفة الغربية، وقطاع غزة، بداية من الاثنين وحتى الأربعاء، وذلك خلال عطلة دينية، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "من المقرر أن يبدأ الإغلاق الساعة 5 مساء الاثنين، على أن يستمر حتى منتصف ليل الأربعاء"، مشيراً إلى أن "فتح المعابر الحدودية للفلسطينيين يظل رهن تقييم الوضع".

وتابع أن "الحالات الإنسانية وغيرها من الحالات الطارئة مستثناة من قرار الإغلاق، لكنها تتطلب موافقة منسق وزارة الدفاع للأنشطة الحكومية في المناطق".