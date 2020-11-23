ملك إسبانيا في الحجر الصحي خشية كورونا

أعلن القصر الملكي في إسبانيا،أن الملك فيليبي السادس في الحجر الصحي بعدما خالط شخصا مصابا بكوفيد-19 وقال القصر، في بيان، إن "شخصا خالطه (العاهل الإسباني) بالأمس تبين اليوم أنه مصاب بكوفيد-19"، موضحا أن الملك علق كل أنشطته الرسمية لعشرة أيام والأحد، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن استراتيجية إسبانيا للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "تعطي نتائج" وسجلت البلاد أقل من 400 إصابة بـ(كوفيد-19) من أصل 100 ألف نسمة في الأيام الـ14 الماضية، مقارنة مع 530 حالة في مطلع الشهر كما قال في مؤتمر صحافي بعد قمة لقادة مجموعة العشرين عقدت افتراضيا على مدى يومين.

وأوضح أن هذا دليل على أن إعلان حالة الطوارئ الشهر الماضي والذي سمح للحكومات الإقليمية بفرض قيود لمكافحة الفيروس مثل حظر تجول ليلي وقيود على السفر بين المناطق، أثبت فاعليته. وقال إن "الاستراتيجية تعطي نتائج"، مضيفا أن إسبانيا تمكنت من خفض عدد الحالات بدون فرض إغلاق تام للمرة الثانية كما فعلت عدة دول أوروبية أخرى. وكان سانشيز أعلن، الجمعة، خطة واعدة لتلقيح "جزء كبير جدا" من شعب إسبانيا البالغ 47 مليون نسمة، بحلول منتصف العام 2021.