أعلنت الولايات المتحدة رفضها مقترح بولندا لتوريد بعض مقاتلاتها إلى أوكرانيا، مؤكدة أن هذه الخطوة محفوفة بـ"خطر عال" حيث يمكن أن تعتبرها روسيا تصعيدا.