روسيا تعلن مقتل العشرات من جنودها شرقي أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، عن مقتل 63 جنديا روسيا على الأق في ضربة شنتها أوكرانيا على مدينة ماكيفكا (شرق)، فيما أشارت السلطات الأوكرانية إلى حصيلة أعلى بكثير.

وذكر المتحدث باسم الوزارة الروسية أن "أربعة صواريخ" ضربت "مركز انتشار مؤقت" للجيش الروسي في مدينة ماكيفكا، الواقعة شرق دونيتسك التي تيسيطر عليها القوات الروسية، دون أن يحدد تاريخ الضربة.

وأكد المتحدث أن "عائلات وأقارب الجنود القتلى سيتلقون كل المساعدة والدعم اللازمين".

وتحدثت وسائل إعلام روسية وأوكرانية عن هجوم على ماكيفكا ليل السبت إلى الأحد، أي في ليلة رأس السنة الجديدة، حين تم استهداف مبنى يضم الجنود الاحتياط الذين تمت تعبئتهم مؤخراً في روسيا.وتمت الضربة بعد أن سمح "استخدام الجنود الذين وصلوا للتو هواتفهم المحمولة بكثافة" للجيش الأوكراني بتحديد موقعهم الجغرافي، على ما أوضح مصدر فضل عدم الكشف عن هويته في السلطات الانفصالية في دونيتسك الإثنين لوكالة الانباء الروسية تاس.وانتقد العديد من المراسلين الحربيين المؤيدين للهجوم الروسي على تلغرام القيادة العسكرية الروسية، مؤكدين أنه كان يتعين على الجنود الموجودين في المبنى استخدام هواتفهم بعيدًا وعدم تركزهم في مبنى واحد.