الرئاسة اللبنانية تُعلن وصول نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا لتكليفه بتشكيل الحكومة

أعلنت الرئاسة اللبنانية وصول نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا لتكليفه رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة، وعُقد في القصر اجتماع ضم ميقاتي إلى رئيسي: الجمهورية ميشيال عون، والنواب، نبيه بري وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت أن الرئيس ميشال عون استدعى ميقاتي، بعد انتهاء الاستشارات النيابية التي حاز ميقاتي بموجبها على أغلبية 54 صوتا من أصل 128 نائبا في برلمان البلاد.