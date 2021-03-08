حمدوك يزور السعودية الثلاثاء على رأس وفد وزراي

قال مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إنه سيغادر، الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري رفيع المستوى.وأوضح المكتب في بيان على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أن الوفد المرافق لحمدوك في زيارته للمملكة يشمل وزراء شؤون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والزراعة والغابات، والاستثمار والتعاون الدولي، والثروة الحيوانية، ومدير جهاز المخابرات العامة، ومحافظ بنك السودان المركزي.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء السوداني سيلتقي خلال الزيارة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وعدد من المسؤولين السعوديين، كما سيعقد الوفد المرافق لقاءات مع نُظرائهم السعوديين.وتابع أن "الزيارة تأتي كتعبير عن أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ولبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وسُبُل تعزيزها وتطويرها والتنسيق حولها، بما يخدم رفاه وأمن واستقرار شعبي البلدين الشقيقين".