هجوم عنيف لمليشيات الحوثي الإنقلابية على مواقع القوات الحكومية في مواقع الزنوج والدفاع الجوي وكلابه وسماع دوي إنفجارات كثيفة في مدينة تعز جنوب غربي اليمن