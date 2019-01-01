هجوم عنيف لمليشيات الحوثي الإنقلابية على مواقع القوات الحكومية في مواقع الزنوج والدفاع الجوي وكلابه وسماع دوي إنفجارات كثيفة في مدينة تعز جنوب غربي اليمن
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هجوم عنيف لمليشيات الحوثي الإنقلابية على مواقع القوات الحكومية في مواقع الزنوج والدفاع الجوي وكلابه وسماع دوي إنفجارات كثيفة في مدينة تعز جنوب غربي اليمن

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العرب اليوم - هجوم عنيف لمليشيات الحوثي الإنقلابية على مواقع القوات الحكومية في مواقع الزنوج والدفاع الجوي وكلابه وسماع دوي إنفجارات كثيفة في مدينة تعز جنوب غربي اليمن

مليشيات الحوثي
خالد عبدالواحد-العرب اليوم

هجوم عنيف لمليشيات الحوثي الإنقلابية على مواقع القوات الحكومية في مواقع الزنوج والدفاع الجوي وكلابه وسماع دوي إنفجارات كثيفة في مدينة تعز جنوب غربي اليمن 

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هجوم عنيف لمليشيات الحوثي الإنقلابية على مواقع القوات الحكومية في مواقع الزنوج والدفاع الجوي وكلابه وسماع دوي إنفجارات كثيفة في مدينة تعز جنوب غربي اليمن هجوم عنيف لمليشيات الحوثي الإنقلابية على مواقع القوات الحكومية في مواقع الزنوج والدفاع الجوي وكلابه وسماع دوي إنفجارات كثيفة في مدينة تعز جنوب غربي اليمن



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هجوم عنيف لمليشيات الحوثي الإنقلابية على مواقع القوات الحكومية في مواقع الزنوج والدفاع الجوي وكلابه وسماع دوي إنفجارات كثيفة في مدينة تعز جنوب غربي اليمن هجوم عنيف لمليشيات الحوثي الإنقلابية على مواقع القوات الحكومية في مواقع الزنوج والدفاع الجوي وكلابه وسماع دوي إنفجارات كثيفة في مدينة تعز جنوب غربي اليمن



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