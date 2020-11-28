إرهاب أردوغان يطال 641 كرديا

أعلنت الداخلية التركية، السبت، اعتقال 641 شخصًا خلال عمليات شنتها قواتها على مدار يومين، بزعم الانتماء لحزب العمال الكردستاني جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزارة، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة. وقالت الوزارة التركية، في بيانها، إنه "تم اعتقال 641 شخصًا خلال عمليات شنتها قوات الأمن في 42 ولاية تركية"، زاعمة أن تلك العمليات تمت بالتنسيق مع النيابات العامة، واستهدفت عناصر حزب العمال الكردستاني والداعمين لهم وزعمت الوزارة كذلك العثور على عدد كبير من الأسلحة والذخيرة، ووثائق ومواد رقمية خلال تلك العمليات.