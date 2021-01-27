الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه رسالة للمنتخب المصري بعد الخروج من كأس العالم لكرة اليد

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة لمنتخب "الفراعنة" لكرة اليد بعد خسارته أمام نظيره الدنماركي في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور ربع النهائي لمونديال اليد اليوم الأربعاء.وقال السيسي، عبر حسابه في "تويتر": "تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك، فقد قدموا لنا مثالا رائعا على الأداء البطولي وروح القوة حتى آخر لحظة من المباراة. شكرا لكم".

وودع المنتخب المصري البطولة برأس مرفوع بعد إجباره المنتخب الدنماركي "حامل اللقب" على لعب أشواط إضافية بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 28-28.

وانتهى الوقتان الإضافيان بالتعادل بنتيجة 34-34، ليحتكما لوقتين إضافيين آخرين انتهيا بالتعادل أيضا بنتيجة 35-35، ليلجأ المنتخبان لرميات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للمنتخب الدنماركي بنتيجة 4-3.وتستضيف مصر النسخة الـ27 من كأس العالم لكرة اليد، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المونديال، بالفترة بين 13 و31 يناير الجاري بدون حضور جماهيري بسبب ظروف وباء كورونا.