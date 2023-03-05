10 ضحايا بحادث طريق في بيرو

لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم في حادث تصادم بين حافلة ودراجة نارية في البيرو، الأحد، على ما ذكرت النيابة العامة.

ولقي الضحايا مصرعهم في اندلاع حريق أعقب التصادم في منطقة أنكاش على بعد 370 كلم تقريباً عن ليما، بحسب ما أعلن المدعي العام إدوين راموس لمحطة آر بي بي الإذاعية.

ولقى سائق الدراجة النارية حتفه فيما أوقفت الشرطة سائق الحافلة، التي كان على متنها 50 شخصاً وكانت متوجهة إلى ليما من منطقة بيورا.