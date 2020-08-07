وفاة سكوكروفت مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق عن 95 عاما

أعلن متحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، الجمعة، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق برنت سكوكروفت، وافته المنية الخميس، عن عمر 95 عاما وسكوكروفت هو جنرال خدم في عهد الرئيسين الجمهوريين جيرالد فورد وجورج بوش الأب، وانتقد سياسات الرئيس جورج بوش الابن بشأن حرب العراق ووفقا بيان صدر، الجمعة، من متحدث باسم عائلة بوش فإن وفاة سكوكروفت جاءت لأسباب طبيعية.

وصل سكوكروفت إلى رتبة لفتنانت جنرال في القوات الجوية خلال 29 عاما من العمل العسكري، وكان صوتا مؤثرا في الأمن القومي الأمريكي لعقود واعتمد على سياسة الحذر في تعاملاته دوليا ويصف نفسه بالواقعي، كما أنه كان حليفا وثيقا لوزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر وعمل سكوكروفت مساعدا عسكريا كبيرا للرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون، خلال الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تسعى للخروج من حرب فيتنام ثم أصبح مستشار فورد للأمن القومي من 1975 إلى 1977، ومستشار بوش الأب من 1989 إلى 1993 وقال بوش الأب عن سكوكروفت بعد الانتصار في حرب الخليج في مارس/آذار 1991: "إنه رائع ولم ينسب أبدا أي فضل لنفسه".