محامي ترامب يصرح الأغلبية الديمقراطية تريد هذه المحاكمة حتى لا تواجه ترامب في انتخابات مستقبلية
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محامي ترامب يصرح الأغلبية الديمقراطية تريد هذه المحاكمة حتى لا تواجه ترامب في انتخابات مستقبلية

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العرب اليوم - محامي ترامب يصرح الأغلبية الديمقراطية تريد هذه المحاكمة حتى لا تواجه ترامب في انتخابات مستقبلية

دونالد ترامب
واشنطن _ العرب اليوم

محامي ترامب يصرح الأغلبية الديمقراطية تريد هذه المحاكمة حتى لا تواجه ترامب في انتخابات مستقبلية

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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محامي ترامب يصرح الأغلبية الديمقراطية تريد هذه المحاكمة حتى لا تواجه ترامب في انتخابات مستقبلية محامي ترامب يصرح الأغلبية الديمقراطية تريد هذه المحاكمة حتى لا تواجه ترامب في انتخابات مستقبلية



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