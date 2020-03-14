الكويت تغلق المجمعات التجارية ومراكز التسوق ومراكز الترفيه والتسلية الخاصة بالأطفال بسبب كورونا

أمرت الحكومة الكويتية بإغلاق كافة المجمعات التجارية ومراكز التسوق عدا التموينية منها، وكذلك مراكز الترفيه والتسلية الخاصة بالأطفال، ضمن سلسلة إجراءات مكافحة كورونا في البلاد.